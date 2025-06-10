Сергей Цивилев провел рабочую встречу с врио губернатора Новгородской области Александром Дроновым

Сергей Цивилев и Александр Дронов обсудили функционирование и развитие электроэнергетического комплекса Новгородской области. В частности, были рассмотрены вопросы реализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в целях повышения качества электроснабжения граждан.



Как уточнил врио губернатора, в текущем году в рамках мероприятий Программы будет проведена реконструкция девяти высоковольтных линий, общая протяженность которых составляет 121,5 км. Также Александр Дронов рассказал, что регионом были закуплены 76 единиц специализированной техники, которые будут использоваться для восстановления электроснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций.



Кроме того, участники встречи обсудили обеспечение электроэнергией новых промышленных и социальных объектов в Новгородской области и работу системообразующей территориальной сетевой организации.