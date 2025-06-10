Жесткая база по отраслевому маркетингу и PR. Как работает институт репутации на кабельном рынке рассказал Александр Гусев в студии Wire 2025

10 июн. 2025, 17:25
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Какие фатальные ошибки в позиционировании в кабельном и электротехническом бизнесе допускают отечественные компании, и почему репутация бренда — это самый ценный актив на сложном b2b-рынке в условиях кризиса. рассказал Александр Гусев, руководитель RusCable.Ru, директор по информационной политике Ассоциации "Электрокабель" в прямом эфире открытой студии Wire 2025.

На RusCable.Ru давно существует система отраслевого доверия — рейтинг RusCable Trust Level. Многие компании, пользователи и участники рынка часто не понимают, как оценивается их репутация, и почему даже у больших компаний с внушительными объемами продаж иногда оценка не поднимается выше 4-х баллов из 10. Чем отличается подход западных и отечественных компаний к маркетингу и PR в условиях кризиса, и какие настоящие кабельные бренды существуют на рынке? Жесткая база по отраслевому маркетингу в специальном интервью на Wire 2025.

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