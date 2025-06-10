Энергетики ДРСК разрабатывают и внедряют передовые технологии

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в Группу Русгидро) ведет активную работу в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Внедряемые инновационные технологии направлены на повышение надежности и эффективности энергоснабжения в регионах присутствия компании на Дальнем Востоке.

В рамках разработки НИОКР энергетики ДРСК активно взаимодействуют с ведущими российскими научными и отраслевыми организациями, в последние годы внедрено 11 инновационных проектов в области повышения надежности энергоснабжения, импортозамещения и цифровых технологий.

Один из реализованных компанией проектов НИОКР — это разработка приборно-аналитического комплекса (ПАК). Суть данного проекта заключается в том, что на базе анализатора девяти диагностических газов и воды, растворенных в трансформаторном масле, ПАК прогнозирует допустимые нагрузки (перегрузки) и остаточный ресурс внутренней изоляции силовых трансформаторов. Это позволяет эффективно планировать эксплуатационные и ремонтные работы на оборудовании. Опытный образец подтвердил свою работоспособность на подстанции 110 кВ «Горький» в Хабаровске.

Сейчас в разработке проект, направленный на исследование состава и скорости подроста древесных пород в охранных зонах ЛЭП с созданием геоинформационной системы анализа и планирования работ по расчистке просек. Этот проект позволит повысить надежность электроснабжения, так как снизит риск падения деревьев на линии электропередачи и оптимизировать затраты на обслуживание сетей. Внедрение запланировано на конец 2025 года.