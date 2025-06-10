IEK GROUP представила инструменты BIM-проектирования для нефтегазовой отрасли

Специалисты IEK GROUP на конференции по вопросам добычи нефти и газа представили современные инструменты BIM-проектирования, которые востребованы этой отраслью.

В Уфе под эгидой Академии наук Республики Башкортостан и научного института «РН-БашНИПИнефть» прошла научно-техническая конференция «Инновационные технологии в добыче углеводородов». Она была посвящена ключевым вопросам нефте- и газодобычи — от поиска и разведки до проектирования разработки месторождений. Масштабное мероприятие собрало более 700 ведущих представителей отрасли и ученых из разных городов России.

Эксперты IEK GROUP рассказали аудитории о базе данных металлических кабеленесущих систем IEK для Model Studio CS. Это программное обеспечение предназначено для быстрого и удобного проектирования объектов, в том числе, в нефтегазовой отрасли.

Разработчики сделали базу максимально полной и улучшили пользовательский опыт. Результат ― в сравнении с существующими аналогами в ней существенно большее количество кабельных сечений (97) и мини-каталогов (77) с продуманной структурой. Мини-каталоги содержат готовые наборы прямых и фасонных секций лотков с заданными параметрами, кабельные сечения предлагают типовые решения трасс лотков, рекомендуемые заводом-производителем.

Еще одна отличительная черта базы данных IEK, которая облегчает проектирование ― иерархические списки элементов, упрощающие их подбор в соответствии с требуемыми параметрами.