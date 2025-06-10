IEK GROUP представила инструменты BIM-проектирования для нефтегазовой отрасли
Специалисты IEK GROUP на конференции по вопросам добычи нефти и газа представили современные инструменты BIM-проектирования, которые востребованы этой отраслью.
В Уфе под эгидой Академии наук Республики Башкортостан и научного института «РН-БашНИПИнефть» прошла научно-техническая конференция «Инновационные технологии в добыче углеводородов». Она была посвящена ключевым вопросам нефте- и газодобычи — от поиска и разведки до проектирования разработки месторождений. Масштабное мероприятие собрало более 700 ведущих представителей отрасли и ученых из разных городов России.
Эксперты IEK GROUP рассказали аудитории о базе данных металлических кабеленесущих систем IEK для Model Studio CS. Это программное обеспечение предназначено для быстрого и удобного проектирования объектов, в том числе, в нефтегазовой отрасли.
Разработчики сделали базу максимально полной и улучшили пользовательский опыт. Результат ― в сравнении с существующими аналогами в ней существенно большее количество кабельных сечений (97) и мини-каталогов (77) с продуманной структурой. Мини-каталоги содержат готовые наборы прямых и фасонных секций лотков с заданными параметрами, кабельные сечения предлагают типовые решения трасс лотков, рекомендуемые заводом-производителем.
Еще одна отличительная черта базы данных IEK, которая облегчает проектирование ― иерархические списки элементов, упрощающие их подбор в соответствии с требуемыми параметрами.
«Оборудование IEK GROUP успешно применяется на предприятиях нефтегазовой отрасли, для которой критично важна независимость от западных поставщиков. При этом мы стремимся не просто поставить клиентам оборудование, но предложить комплексные решения, которые помогут им быстрее и с меньшими затратами достичь бизнес-целей, ― говорит Артем Маймор, заместитель генерального директора IEK GROUP по коммерческим вопросам и развитию бизнеса. ― К ним относится и представленная на конференции база данных металлических кабеленесущих систем IEK. Она отвечает потребностям нефтегазовой отрасли в проектировании систем: дает возможность учесть взрывоопасные зоны, сложные профили кабельных трасс, протяженные конструкции».