Михаил Горбачев прокомментировал финансовые показатели компании IEK GROUP

Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев дал интервью проекту Invest Era, освещающему события финансового рынка, и обсудил острые вопросы, которые беспокоят многих инвесторов.

Готовится ли IEK GROUP к выходу на IPO в этом году? Как повлияет возможный возврат иностранных конкурентов на компанию? Как компания оценивает финансовые результаты за 2024 год и какие прогнозы делает на 2025-й?

«За год наша выручка показала рост на 15%, чему способствовали и ценовой фактор, и рост объемов. У нас вышло рекордное количество новинок, и сейчас товарная номенклатура содержит более 30 000 позиций, что на 30% больше, чем годом ранее. Большая часть новинок вышла в высоком ценовом сегменте, что также повлияло на наши финансовые показатели», — рассказал Михаил Горбачев.

Видео дает представление не только о компании, но и в целом о состоянии промышленности в стране.

Смотреть: https://vk.com/video-211105001_456239027