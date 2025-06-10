НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» принял участие в стратегической сессии в рамках Международной конференции «Беспилотная авиация: состояние, проблемы и перспективы развития»

Межгосударственный авиационный комитет 3–4 июня 2025 года провел Международную конференцию «Беспилотная авиация: состояние, проблемы и перспективы развития», в ходе которой обсуждены ключевые вопросы, вызовы и возможности развития отрасли.

В мероприятии принимали участие представители международных организаций (ИКАО, ИАТА, СНГ, ЕЭК), авиационных властей государств-участников Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, а также специалисты ассоциаций, производителей беспилотных авиационных систем, гос. корпораций, учебных центров и вузов.

В первый день конференции в формате видеоконференцсвязи проведена стратегическая сессия с участием компаний-лидеров в сфере БАС, а также ключевых представителей отраслей сельского хозяйства, логистики и энергетики.

В качестве экспертов в стратегической сессии приняли онлайн-участие руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Дмитрий Воденников и представитель от России в ИК В3 СИГРЭ Юлия Жилкина.

На сессии отметили, что применение беспилотной авиации как способа контроля над техническим состоянием оборудования, зданий, строений и сооружений ПС позволит значительно снизить объем предварительной информации при планировании ТОиР.

В целях визуального обследования беспилотная авиация может применяться как при обследовании наземных сооружений, так и водных (например, нетрадиционных источников электроэнергии). Использование беспилотных технологий в производственных процессах электросетевых компаний снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность работы, что в конечном итоге влияет на качество и стабильность электроснабжения всех потребителей.

Кроме того, эксперты отметили ключевое направление развития беспилотных технологий в электроэнергетике – внедрение искусственного интеллекта и нейросетей.

Использование искусственного интеллекта позволит повысить не только эффективность и точность работы беспилотника на электросетевом оборудовании, а также выполнять мониторинговые миссии в автономном режиме. Собранные данные аэрофотосъемки должны проходить дефектовку с помощью нейросетей, что безусловно увеличит скорость анализа и сократит время устранения обнаруженных дефектов.

По результатам Сессии определены актуальные отраслевые задачи и сформированы технические задания для разработки и тестирования технологических решений в рамках Чемпионата. Кроме того, рассмотрены особенности расчета рисков безопасности полетов, при выполнении полетов на ДПАС и риски кибербезопасности при их эксплуатации. Отдельно остановились на вопросах подготовки кадров и опыте обучения внешних пилотов в странах СНГ.

Справочно:

С 2014 года при поддержке Министерства промышленности Российской Федерации, Правительства Свердловской области и АНО «Агентство развития стратегических инициатив по развитию новых проектов» проводится Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» (далее – Чемпионат), организатором которого выступает АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

Основной целью Чемпионата является развитие технологической кооперации и кадрового потенциала предприятий для совместного преодоления технологических вызовов.

Мероприятия Чемпионата направлены на выявление и внедрение перспективных технологий в производственные процессы, обмен передовыми решениями между предприятиями, повышение квалификации персонала и производительности труда, определение вектора технологического развития отраслей в странах ЕАЭС, БРИКС, АСЕАН.

В целях обеспечения технологического лидерства по направлению «Беспилотные авиационные системы» на площадке Чемпионата проводятся международные соревнования в сфере беспилотных авиационных систем, направленные на разработку передовых технологических решений, реализацию актуальных отраслевых задач в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, а также определение квалификационных требований к специалистам при участии международного экспертного сообщества.