Обращение заместителя Генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» Ляпунова Е.В. к участникам Х Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов обратился к участникам Х Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ):

— От лица Группы «Россети» приветствую участников X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей» и XI Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков (СГИЭ). Оба события объединяют технических руководителей и специалистов, ученых и практиков, чьи знания, опыт и профессионализм формируют будущее российской энергетики.

Конференция уже много лет является ключевой площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития распределительных сетей и поиска инновационных решений. Совещание главных инженеров-энергетиков, в свою очередь, способствует выработке единых подходов к техническому управлению, модернизации объектов и обеспечению надежности энергоснабжения по всей стране. Техническая выставка «ЭЭПиР», традиционно сопровождающая дискуссии специалистов в ходе конференции, позволяет наглядно представить новые разработки, обсудить с производителями особенности эксплуатации оборудования, материалов и инструментов для их дальнейшего улучшения.

Устойчивый рост потребления, особенно на юге, в отдельных регионах Сибири, других частях страны, требует постоянного внимания к состоянию и развитию электросетевой инфраструктуры. Увеличение спроса на электроэнергию – долгосрочный тренд, который предъявляет всё более высокие требования как к перспективному планированию, так и к технологическим решениям, применяемым в отрасли.

В условиях стремительно меняющейся внешней среды особое значение приобретает модернизация ключевых объектов энергетической инфраструктуры, развитие производства инновационной электротехнической продукции в России. В сотрудничестве с поставщиками мы последовательно движемся в этом направлении, уделяя повышенное внимание не только качественным характеристикам оборудования, но и обеспечению технологического суверенитета.

На предыдущей конференции, состоявшейся в июле 2024 года, были даны конкретные поручения по совершенствованию нормативно-правовой базы, проведению научно-исследовательских работ и внедрению новых методик. За прошедший год Группа «Россети» добилась заметных результатов в реализации этих задач. Уверен, что юбилейная конференция станет важным этапом на пути дальнейшего развития отрасли и позволит нам вместе сформулировать стратегические направления работы на ближайшие годы.

Желаю всем участникам конференции и совещания интересных дискуссий, полезных встреч и плодотворного сотрудничества. Пусть наши усилия будут направлены на то, чтобы сделать распределительный электросетевой комплекс еще более надежным, устойчивым и технологически передовым!