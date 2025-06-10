«Практика лидеров» 2025: как промышленные гиганты России строят будущее вместе

В этом году «Практика лидеров», организованная компанией ЭТМ, вновь подтвердила статус ключевого мероприятия для обмена опытом между лидерами промышленности. На крупнейшей ледовой площадке мира СКА Арене собрались представители различных отраслей – от машиностроения и электротехники до строительства и телекоммуникаций.

Со стороны КЭАЗ выступили два спикера. Главными темами доклада Евгения Буркина, руководителя дивизиона «Цифровые технологии, промышленность и инфраструктура» стали технологический суверенитет, цифровизация и кооперация как драйверы роста в условиях новых экономических вызовов.

– Сегодня отрасль сталкивается с вызовами, которые невозможно решить в одиночку. Только кооперация между производителями, научным сообществом, государством и заказчиками позволяет создавать устойчивые цепочки поставок и внедрять новые технологии, - отметил Евгений Буркин.

Сергей Токин, директор по производству КЭАЗ, поделился опытом компании в части внедрения автоматизации и искусственного интеллекта в производственных процессах. Например, рост производительности на участке с ИИ вырос на 23%, а автоматизированная линия по калибровке, проверке, клепке, маркировке модульных автоматических выключателей OptiDin ВМ63 сократила себестоимость операций в 2 раза.