«Практика лидеров» 2025: как промышленные гиганты России строят будущее вместе

10 июн. 2025, 15:45
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Источник:
КЭАЗ
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В этом году «Практика лидеров», организованная компанией ЭТМ, вновь подтвердила статус ключевого мероприятия для обмена опытом между лидерами промышленности. На крупнейшей ледовой площадке мира СКА Арене собрались представители различных отраслей – от машиностроения и электротехники до строительства и телекоммуникаций. 

Со стороны КЭАЗ выступили два спикера. Главными темами доклада Евгения Буркина, руководителя дивизиона «Цифровые технологии, промышленность и инфраструктура» стали технологический суверенитет, цифровизация и кооперация как драйверы роста в условиях новых экономических вызовов. 

– Сегодня отрасль сталкивается с вызовами, которые невозможно решить в одиночку. Только кооперация между производителями, научным сообществом, государством и заказчиками позволяет создавать устойчивые цепочки поставок и внедрять новые технологии, - отметил Евгений Буркин

Сергей Токин, директор по производству КЭАЗ, поделился опытом компании в части внедрения автоматизации и искусственного интеллекта в производственных процессах. Например, рост производительности на участке с ИИ вырос на 23%, а автоматизированная линия по калибровке, проверке, клепке, маркировке модульных автоматических выключателей OptiDin ВМ63 сократила себестоимость операций в 2 раза.

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КЭАЗ
КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Предприятие производит надежное современное низковольтное и высоковольтное оборудование - конкурентоспособный по качеству и цене продукт. Надежность - главное качество продукции КЭАЗ. Именно ее ценят клиенты и партнеры компании: аппараты КЭАЗ защищают энергосистемы ТЭЦ, АЭС, МРСК, промышленных гигантов, морских судов, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.