Реклоузеры татарстанского производства впервые устанавливают на воздушных линиях АО «Сетевая компания»

Электротехническое оборудование произведено в альянсе с производителями из Республики Беларусь. Договоренность о поставках комплектующих была достигнута во время прошлогоднего визита делегации компании в рамках обмена опытом в дружественную страну.

Белорусские устройства для секционирования электрической сети дополняются интеллектуальной составляющей - шкафами релейной защиты IREL. Комплексное решение - это продукт ООО «Энергоинновации» - предприятия, располагающегося на промышленной площадке в Новой Туре (технопарк «Искра-Волга»).

После пусконаладки эти произведенные в Татарстане реклоузеры отправляются в различные филиалы «Сетевой компании» – смонтированное на воздушных линиях оборудование позволит выявлять и устранять отключения электроснабжения в электрических сетях, улучшая качество электроснабжения.

Кольцующий реклоузер, установленный на опоре ЛЭП рядом с населенным пунктом Осиново Зеленодольского района РТ, предназначен для резервирования фидеров воздушных линий в случае проведения плановых ремонтных работ или аварийных отключений. При возникающих нештатных инцидентах он может автоматически отключить поврежденный участок, при этом восстановив питание на других участках сети.

Проектом было предусмотрено использование функционала реклоузера сразу для двух воздушных линий, проходящих по этой территории и находящихся в зоне ответственности Казанских и Приволжских электрических сетей. Для этого представители подрядной организации ООО «Контакт Энерго» установили дополнительную опору, на которой и смонтировали новое оборудование.

Такое инженерное решение позволяет сэкономить ресурсы компании и повышает качество энергоснабжения большего количества потребителей. Подстанция ПС 110 кВ Осиново (фидер 404) является центром питания более тридцати трансформаторных подстанций, от которых запитаны жители ИЖС и многоквартирных домов населенного пункта Осиново, а также инфраструктурные и социальные объекты.

Кстати, для столичного филиала это первый опыт монтажа оборудования, производство которого локализовано в Татарстане. «С данным типом реклоузера мы ранее не сталкивались, надеемся, что будут хорошо справляться со своими задачами, а в наших планах установка еще двух таких устройств на территории РЭСа», - делится перспективами главный инженер Северного РЭС Рамиль Миннегалеев. Кроме того, уточняет он, в реклоузере заложена функция дистанционного управления, визуализирующая состояние сети и таким образом диспетчер со своего рабочего места видит коммутационное состояние оборудования и может производить переключения без выезда оперативного персонала.

Эксплуатировать оборудование будет бригада Северного РЭС, которая уже ознакомилась с новым устройством, подключив реклоузер к магистральной воздушной линии без вывода ее в ремонт. Владеющие навыками проведения работ под напряжением технические специалисты провели эту работу без отключения электроустановок. А значит потребители в этот ответственный для совершенствования технологического процесса момент оставались со светом.