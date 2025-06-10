«Россети Московский регион» в муниципальном округе Истра ввели в эксплуатацию новый распределительный пункт 10 кВ

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершили работы по подключению нового распределительного пункта (РП) 10 кВ вблизи деревни Аносино муниципального округа Истра.

В ходе выполнения комплекса работ энергетики смонтировали участок кабельной линии 10 кВ протяженностью 350 метров и смонтировали РП.

Новый распределительный пункт оснащен современным оборудованием телемеханики и телеуправления отечественного производства. Благодаря этому стало возможно в режиме реального времени осуществлять мониторинг параметров работы сети; дистанционно управлять работой оборудования РП.

Включение нового современного РП позволит перераспределить нагрузку в действующей сети, значительно повысить электроснабжение потребителей ряда деревень Аносино, Падиково, Лужки, Красновидово, Борисково, Ламоново и ближайших коттеджных поселков, где суммарно проживает более 3 тысяч жителей. Также в перспективе новый объект обеспечит возможность для технологического присоединения к сетям «Россети Московский регион» новых потребителей.

В этом году на территории м.о. Истра специалисты компании «Россети Московский регион» планируют смонтировать и ввести в эксплуатацию еще три новых распределительных пункта 10 кВ и более 60 новых трансформаторных подстанций.

Помимо этого, до конца текущего года специалисты компании выполнят ряд технических мероприятий в 50 населенных пунктах округа. Будут отремонтированы 104 трансформаторные подстанции. На воздушных линиях 0,4; 6-10 кВ энергетики заменят 21 км алюминиевого провода на более надежный и устойчивый к внешним воздействиям - самонесущий изолированный провод СИП. На линиях распределительной сети смонтируют 114 новых опор. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить 68 га просек вдоль ЛЭП.

Все работы по обновлению сетей, строительству новых объектов распределительной сети выполняются с целью обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, увеличить надежность электроснабжения потребителей, а также создать благоприятные условия для присоединения к сетям новых абонентов.