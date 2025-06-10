«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения сельских жителей в Чеченской Республике

10 июн. 2025, 17:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили в селении Азамат-Юрт Гудермесского района реконструкцию линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ протяженностью 700 метров.

Энергетики заменили на ЛЭП ветхий провод на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

Комплекс технических мероприятий позволил повысить качество и надежность электроснабжения порядка 50 жителей улицы Мамакаева.

«Проблема с низким напряжением на нашей улице решена. Мы искренне признательны Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Кадырову и энергетикам за то, что не оставили просьбу сельчан без внимания», – отметил житель Азамат-Юрта Минкаил Исаев.

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