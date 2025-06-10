«Россети Юг» отремонтировали более 880 трансформаторных подстанций

2 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
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С начала 2025 года специалисты «Россети Юг» выполнили ремонт более 880 трансформаторных подстанций напряжением 6(10)/0,4 кВ. От стабильной работы этих энергообъектов зависит надёжное и качественное электроснабжение потребителей в регионах присутствия компании.

В Ростовской области энергетики отремонтировали 328 трансформаторных подстанций, в Волгоградской – 244, в Астраханской – 163, в Республике Калмыкия –146.

На трансформаторных подстанциях энергетики отремонтировали основное оборудование – 162 трансформатора, а также вспомогательное: выключатели, системы диспетчерского и технологического управления. Кроме того, заменили устаревшие узлы и детали на устройствах релейной защиты и автоматики.

Работы на энергообъектах проводятся в рамках ежегодной программы технического обслуживания и ремонта электросетевого хозяйства.

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