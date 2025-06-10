«Россети» провели испытания роботизированной техники для обслуживания электросетей под напряжением

10 июн. 2025, 17:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети
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На полигоне Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей (ИЛЦС) завершились испытания системы обслуживания сетей, которая разрабатывается специалистами научно-технического центра Группы «Россети». Она позволяет устанавливать измерительное оборудование на линиях электропередачи без отключения потребителей на время проведения работ. Планируется внедрение в сетях «Россети Ленэнерго».

Решение предполагает использование индикаторов короткого замыкания, предназначенных для оперативного выявления аварий на ЛЭП, которые в будущем также могут задействоваться для проверки балансов передачи электроэнергии. В монтаже приборов участвуют беспилотные летательные аппараты.

«Россети» активно осваивают новые технологии обслуживания энергообъектов. Роботизированные комплексы уже применяются для контроля строительства и оценки технического состояния трасс ЛЭП. Рассматривается возможность использования искусственного интеллекта в системах обработки данных и управления, а также технологии беспроводной зарядки летательных аппаратов при доставке грузов в удаленные районы.

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