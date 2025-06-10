«Сибкабель» расширил производственные мощности

10 июня на заводе открыли участок радиационно-модифицированной изоляции.

«Кабели с радиационно-модифицированной изоляцией крайне необходимы для разработки шельфовой нефти, для геолого-разведочных работ в суровых условиях Арктики. И теперь именно томский завод, томские специалисты будут создавать эту уникальную, крайне востребованную промысловиками кабельную продукцию», – сказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Реагируя на потребности рынка, в конце 2022 года компания приняла решение о начале строительства нового производства. Новая производственная площадка позволит расширить ассортимент производимой предприятием продукции.

«Завод уделяет особое внимание внедрению передовых технологий и современной техники, что позволяет осваивать производство изделий самого высокого качества», – подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин.

На участке будут изготавливать кабель с изоляционным слоем из сшитого полиэтилена, который обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, в том числе большей стойкостью к перепадам температур и кратковременным токовым перегрузкам, что важно в работе железнодорожных подвижных составов.