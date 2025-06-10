Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1 готовят к работе в зимний период

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (обособленное подразделение ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) проводится капитальный ремонт котлоагрегата № 5. Работы выполняются в рамках подготовки теплоэлектростанции к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

До 1 июля текущего года энергетики заменят на котлоагрегате гибы питательного трубопровода, лобовую задвижку Ду225 на сниженном узле питания.

Всего в рамках подготовки к предстоящей зиме на ТЭЦ-1 будет выполнен капитальный и средний ремонт двух котлоагрегатов, капитальный ремонт двух теплофикационных установок, трансформатора, генератора, одной газотурбинной установки LM600 PD, расширенный ремонт одного турбоагрегата с выполнением сверхтиповых работ по замене цилиндра высокого давления с ротором, а также текущий ремонт 22 единиц основного оборудования.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – крупнейшая электростанция Сахалинской области, ее мощность составляет 455 МВт. Помимо выработки электроэнергии, она обеспечивает теплоснабжение Южно-Сахалинска.