Третья победа подряд: программист «МОСИТЛАБ» — лучший в Москве

Победу в конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера», как и в предыдущие два года, одержал программист компании «МОСИТЛАБ». В этот раз лучшим в своей специальности стал Андрей Фролов. Вместе с заслуженным титулом он получит внушительный грант от Правительства Москвы.

«Московские мастера» — один из крупнейших профессиональных конкурсов столицы. С 1998 года в нём приняли участие более 1,3 миллиона человек. В соревнованиях участвуют представители более 40 востребованных профессий — от промышленности и строительства до сферы услуг, медицины, транспорта и информационных технологий. У конкурса нет возрастных ограничений: самому молодому победителю — 19 лет, самому возрастному — 69.

Специалисты ГК «Москабельмет», в которую входит «МОСИТЛАБ», участвуют в конкурсе не первый год, а побеждают — третий год подряд. В 2023 году победителем соревнования стал Владислав Трушин, а в 2024 — Кирилл Архипов. Это еще раз подтверждает: лучшие программисты Москвы работают в ГК «Москабельмет». И вот почему.

В этом году участники-программисты получили техническое, но одновременно и творческое задание: необходимо было разработать удобное и эффективное программное решение. На это отводилось всего 6 часов. Задача сложная и требовала не только глубоких технических знаний, но и способности быстро принимать решения. Работу Андрея Фролова жюри оценило выше всех и заслуженно присудила ему первое место. Искренне поздравляем его с победой и гордимся достижениями всей команды «МОСИТЛАБ»!

Победа Андрея Фролова, как и сам конкурс, привлекла внимание СМИ. О ней сообщили как федеральные, так и столичные издания. В интервью журналистам программист рассказал о конкурсном задании:

«По условиям задачи нужно было составить алгоритм, который оптимально распределяет доставку заказов по курьерам с учётом окон времени, скорости курьеров и расстояний. Это была упрощённая версия задачи, похожей на ту, что решает наша внутренняя система APS INFIMUM. Я проанализировал условия, сделал наброски, протестировал и доработал детали — в итоге получил рабочее решение».

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов тоже прокомментировал событие и отметил, что специалисты такого уровня, как Андрей Фролов, вносят весомый вклад в развитие индустрии 4.0 и стоят за технологическим прорывом столицы.