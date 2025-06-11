Безопасный кабель как новый стандарт отрасли

Сегодня каждый метр кабеля – потенциальный источник риска или гарантия безопасности. Отраслевые эксперты отлично понимают, какие риски несет использование контрафакта. Помимо очевидных электротехнических проблем и повышенной пожарной опасности, некачественная продукция приводит к значительным экономическим потерям. Сокращение срока службы, эксплуатационные риски, репутационный ущерб и судебные иски – все это становится неизбежным при попытке сэкономить на качестве.

Стратегический альянс участников рынка КПП «Безопасный Кабель Вместе» предлагает системный подход к решению вопроса. В основе – сотрудничество производителей сырья, поставщика полимерных компаундов ООО «БАШПЛАСТ» и кабельных заводов. Только объединив усилия, можно действительно изменить отраслевые стандарты в сторону большей надежности.

Прежде всего, речь о таких характеристиках, как:

диэлектрическая прочность;

стойкость к навиванию;

увеличенный срок службы;

нераспространение горения при групповой прокладке кабеля;

пониженное дымовыделение;

пониженная токсичность продуктов горения.

Название альянса говорит само за себя – сделаем безопасный кабель вместе! Контроль качества начинается с поставок сырья, продолжается в цехах по изготовлению полимерных компаундов и завершается на производстве КПП. Сотрудничество с Научно-технологическим центром «Полимер» и ключевым отраслевым институтом ВНИИКП позволяет сфокусироваться не только на испытаниях готовой продукции, но и на научных разработках, формируя, по сути, стандарты завтрашнего дня.