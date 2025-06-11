Безопасный кабель как новый стандарт отрасли

5 часов назад
328
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
БАШПЛАСТ
Авторы и источники / Правообладателям

Сегодня каждый метр кабеля – потенциальный источник риска или гарантия безопасности. Отраслевые эксперты отлично понимают, какие риски несет использование контрафакта. Помимо очевидных электротехнических проблем и повышенной пожарной опасности, некачественная продукция приводит к значительным экономическим потерям. Сокращение срока службы, эксплуатационные риски, репутационный ущерб и судебные иски – все это становится неизбежным при попытке сэкономить на качестве.

Стратегический альянс участников рынка КПП «Безопасный Кабель Вместе» предлагает системный подход к решению вопроса. В основе – сотрудничество производителей сырья, поставщика полимерных компаундов ООО «БАШПЛАСТ» и кабельных заводов. Только объединив усилия, можно действительно изменить отраслевые стандарты в сторону большей надежности.

Прежде всего, речь о таких характеристиках, как:

  • диэлектрическая прочность;
  • стойкость к навиванию;
  • увеличенный срок службы;
  • нераспространение горения при групповой прокладке кабеля;
  • пониженное дымовыделение;
  • пониженная токсичность продуктов горения.

Название альянса говорит само за себя – сделаем безопасный кабель вместе! Контроль качества начинается с поставок сырья, продолжается в цехах по изготовлению полимерных компаундов и завершается на производстве КПП. Сотрудничество с Научно-технологическим центром «Полимер» и ключевым отраслевым институтом ВНИИКП позволяет сфокусироваться не только на испытаниях готовой продукции, но и на научных разработках, формируя, по сути, стандарты завтрашнего дня.

«Мы сознательно выбрали путь отраслевой кооперации, потому что понимаем: по-настоящему изменить ситуацию можно только сообща, – отмечают представители альянса. – Мы формируем культуру ответственности, где безопасность кабеля становится приоритетом для всех участников цепи производства.»

Обсуждают на форуме (2)
Отрасль:
Теги:
Generated Image
БАШПЛАСТ
ООО «Башпласт» — ведущий производитель полимерных компаундов: ПВХ пластикаты, безгалогенные компаунды, силанольносшиваемый полиэтилен, термоэластопласты. Мы гарантируем высокое качество продукции, отлаженную логистику и высокий уровень сервиса. Суммарный объем производственных мощностей - 180 тыс. тонн в год ПВХ компаундов и 25 тыс. тонн в год полиолефиновых компаундов.