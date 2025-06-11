Москабель — место для детей! В «Москабельмет» прошел второй большой детский праздник и экскурсия. Репортаж RusCable.Ru

В зеленом сквере «Москабельмет» состоялось теплое и веселое мероприятие, наполненное улыбками и детским смехом. Группа провела праздник для самых активных и творческих детей сотрудников. Ребята, принявшие в этом году участие в конкурсе рисунка, играли вместе с легендарными мультперсонажами, знакомились с производством кабелей и получили приятные подарки.

В «Москабельмет» умеют не только хранить давние традиции, но и создавать новые. В прошлом году здесь впервые организовали Большой детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, и сразу поняли: эта идея точно должна получить продолжение. Ведь так важно, чтобы рядом с серьезным производством, передовыми технологиями и ответственными проектами был живой, искренний, радостный мир — мир детства.

Особенная выставка

Праздник прошел на фоне новой экспозиции, посвященной 130-летию предприятия. Эта выставка — путешествие в богатую историю «Москабельмет» и знакомство с его прогрессивным настоящим. Она рассказывает об основании предприятия, его участии в строительстве московского метро, вкладе в Победу в Великой Отечественной войне, о признании на уровне отраслевых рейтингов. Также внимание уделено инновационным разработкам и эффективным практикам Группы. Подробнее о выставке расскажем в следующих публикациях.

Важной частью экспозиции стал раздел, посвященный будущему. А значит — детям. В «Москабельмет» уверены: задача взрослого поколения — не только создать для детей безопасное и счастливое детство, но и вовремя разглядеть их таланты, поддержать инициативу, вдохновить на новые открытия. Именно поэтому в Группе уже дважды провели конкурс детского рисунка, приуроченный ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Для самых активных

Для юных творцов, которые в этом году прислали свои яркие и искренние работы на конкурс, и был устроен праздник. На конкурс поступили работы из всех подразделений Группы — в общей сложности практически 100 работ. Поэтому на мероприятии присутствовали дети сотрудников УК «Москабельмет», «Элкат», «Завода Москабель», «Москабель-Техноцентр», ООО «Москабель-Обмоточные провода», «МКФ», «Скандинавского Центра Здоровья», «МОСИТЛАБ», «Вуд-Технолоджи» и Центра экологического контроля «Москабельмет».

Экспозицию украсили рисунки победителей, которыми стали Бекетова Ульяна (5 лет), Трещалина Марта (6 лет), Фомушкин Константин (9 лет), Турдалиева Мирослава (13 лет). Это дети сотрудников трех предприятий, входящих в структуру Группы: «Завода Москабель», Центра экологического контроля и компании «МОСИТЛАБ».

В гостях у кабеля

После открытия выставки началась праздничная программа. Ребят встретили озорная Веселинка и герои легендарного мультфильма — Волк и Заяц. Вместе они окунули детей в увлекательный мир кабельной продукции — через игры, конкурсы и загадки.

Дети до 10 лет участвовали в подвижных играх, заданиях на сообразительность и викторинах на тему промышленности, кабельной продукции, электричества. Например, малыши узнали, что такое кабель, где он используется и почему от него зависит работа целых городов.

В это время ребята постарше отправились на познавательную экскурсию на завод и смогли почувствовать себя частью большого производственного мира. С интересом и даже восхищением они наблюдали за работой цехов, узнавали, как создаются кабели, какое оборудование используется, какие специалисты трудятся на нашем предприятии. Кто знает — может, кто-то из них уже сейчас задумался о профессии инженера, технолога или проектировщика?

RusCable.Ru подготовил видеоверсию экскурсии, которая будет интересна не только детям, но и взрослым!

"Это настоящий аттракцион!" — делились впечатлениями дети, которые приняли участие в экскурсии.

Подарки — всем!

Кульминацией праздника стало вручение подарков и памятных значков «Юный кабельщик» всем ребятам. Общее красочное фото с воздушными шарами и зрелищное шоу мыльных пузырей, которое впечатлило и детей, и взрослых, стало финальным аккордом веселого и душевного мероприятия.

«Мы искренне верим: рядом с каждым ребенком должны быть взрослые, которые умеют поддержать, вдохновить и помочь поверить в мечту. И мы рады быть именно такими взрослыми — для своих детей, для семей наших сотрудников, для будущих поколений!» — отмечает Танчулпан Мухтарова, директор PR-службы «Москабельмет», ведущая праздника и экскурсионной программы.

Как проходил детский праздник — смотрите в фоторепортаже RusCable.Ru!