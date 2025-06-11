НПП «ИНТЕХ» отмечает 14-летие

Научное производственное предприятие «ИНТЕХ» - актив российского кабельного Холдинга ООО «ЭКМ Холдинг» отмечает 14 лет со дня своего основания.

Масштаб задач, которое предприятие решает из года в год растет. Завод участвует в главных инвестиционных проектах топливно-энергетического комплекса страны, обеспечивая бесперебойную работу особо опасных производственных объектов даже в самых сложных климатических зонах.

Кабельная продукция, разработанная ООО НПП «ИНТЕХ», торговых марок ИнСил, КуПе, МОКО, МАСТЕРЛАН, СКИНЕР на сегодняшний день зарекомендована на рынке и отвечает потребностям газовой, нефтяной, химической, атомной отраслей промышленности, судостроения.

За прошедший год предприятие подтвердило высокий технический потенциал, предложив рынку новый вид кабелей для добывающей промышленности - кабель шахтный ИнСил(Ш) для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах. Технические характеристики позволили продукту сразу же после запуска в серийное производство получить почетное 3 место авторитетного конкурса «Лучший инновационный продукт – 2025».

Еще одной высокой награды профессионального сообщества и звания «Лучшие товары Башкортостана» удостоены кабели силовые ИнСил на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 кВ производства ООО НПП «ИНТЕХ».

Достижение серьезных результатов стало возможно в первую очередь благодаря слаженной работе профессиональной команды, в состав которой вошли опытные инженеры, конструкторы, производственники и специалисты коммерческого блока.

Свои поздравления коллективу направил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин:

«Сегодня свое 14-летие отмечает научное производственное предприятие ИНТЕХ - завод разработчик знаменитых кабелей ИнСил, КуПе и других торговых марок, поставки которых ведутся по всей России и в страны СНГ. Поздравляю с этим событием всех сотрудников предприятия - настоящих профессионалов своего дела. Благодаря Вашему труду имя ИНТЕХ сегодня является гарантом высокого качества поставляемой продукции и партнером с безупречной репутацией! Желаю заводу новых прорывных проектов, а коллективу профессиональных побед, неиссякаемого вдохновения и благополучия!».

По случаю Дня рождения на предприятии состоялось праздничное мероприятие, на котором благодарственными письмами были награждены 30 специалистов.

ООО НПП «ИНТЕХ» идет по пути устойчивого развития и держит курс на расширение производственных мощностей, опираясь на высокие ориентиры качества выпускаемой продукции.



