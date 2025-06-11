На Красноярскую ГЭС доставили новый трансформатор

На Красноярскую ГЭС компании Эн+ доставили новый трансформатор. Это важный элемент выдачи электроэнергии, которую вырабатывает Красноярская ГЭС в объединенную энергосистему страны. Он повышает напряжение с целью уменьшения потерь при передаче электроэнергии на большие расстояния. Это седьмой трансформатор, изготовленный по специальному заказу компании Эн+ в рамках реализации комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия».

«На Красноярской ГЭС продолжается реализация программы «Новая энергия». Своевременная замена и модернизация оборудования важна для любого предприятия, а тем более для предприятия энергетической отрасли. Ведь это в первую очередь обеспечение надежности и безопасности энергосистемы всего государства. Сегодня с поставкой седьмого трансформатора на 220 кВ мы завершаем большой блок модернизации, а полностью переоснастить станцию планируем к 2031 году», - отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

ОАО «РЖД» осуществило доставку трансформатора на станцию Дивногорск отдельным поездом, состоящим из локомотива и специальной платформы – колодцевого транспортёра длиной 40 метров. Для спецпоезда был разработан индивидуальный график, исключающий следование по участкам, где есть ограничения по габаритам.

«В ходе поэтапной реализации проекта по техническому перевооружению сибирской гидроэлектростанции ОАО «РЖД» по согласованию с партнерами осуществляло доставку нестандартного груза со станции Кольцово (г. Екатеринбург) в Дивногорск. Мы максимально стараемся отвечать всем запросам на перевозки и всегда включаемся в такие масштабные государственные проекты. Такой сложный груз на значительные расстояния можно перевезти только по железной дороге», – отметил начальник Красноярского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Руслан Юдин.

Трансформатор весом 300 тонн, высотой 4 метра и мощностью 630 МВА доставили из Екатеринбурга в Дивногорск по железной дороге, а затем большегрузом, на специальной платформе, привезли на станцию. Процесс сборки, настройки и испытаний одного такого трансформатора занимает около трех месяцев.

Трансформатор оснащен современной системой мониторинга и диагностики оборудования. Благодаря этому специалисты могут наблюдать за работой трансформатора, что позволяет своевременно выявлять и устранять дефекты в работе оборудования. Замена устаревших трансформаторов позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей. Реализация проекта поэтапной комплексной замены трансформаторов рассчитана до 2026 года. По его завершению на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трансформаторов 220 кВ, один трансформатор останется резервным. Срок их службы рассчитан на 30 лет.