На Ростовской АЭС в рамках планового ремонта энергоблока №4 модернизировали систему маслоснабжения турбопитательных насосов

На энергоблоке №4 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») выполнена модернизация системы маслоснабжения турбопитательных насосов. Это решение позволяет при сбое подачи масла на одну из турбин не только не снижать эффективность работы энергоблока, но и повысить уровень безопасности АЭС.

Операция выполнена в рамках текущего планово-предупредительного ремонта (ППР), который начался на энергоблоке № 4 РоАЭС 19 мая текущего года.

Суть новшества такова: в систему маслоснабжения приводных турбин турбопитальных насосов (ТПН) установлено специальное устройство - «следящий» золотник, работа которого основана на принципе пассивной системы безопасности, не зависящей от других систем и человеческого фактора. Автор идеи - главный специалист отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Ростовской АЭС Евгений Бартель.

«На каждом блоке по два турбопитательных насоса. Каждый обеспечивает подачу половины общего расхода питательной воды на парогенераторы и 50% нагрузки реакторной установки. При нарушении подачи масла в системы регулирования на один из насосов подается команда на разгрузку реакторной установки, и даже если давление в маслосистеме восстановилось до прежнего уровня, реактор всё равно будет разгружен до 50% мощности. А «следящий» золотник способен при сбое подачи масла в одном из ТПН перенаправить потоки таким образом, что давление в системах обоих приводных турбин будет на уровне рабочих параметров сможет обеспечить один работающий маслонасос , и снижения мощности энергоблока не произойдет», - рассказал о принципе работы «следящего» золотника Евгений Бартель.

«Модернизация турбопитательных насосов турбины позволяет безопасно, не снижая мощности энергоблока вырабатывать электроэнергию при нарушениях в работе маслонасосов ТПН до выяснения и устранения причин сбоя. Ранее мы уже установили «следящие» золотники на энергоблоках №1, №2 и №3. Ростовская АЭС - первая и единственная в России атомная станция, где успешно внедрено это решение, направленное на повышение уровня надежности и безопасности АЭС», - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Россия эффективно проводит политику импортозамещения в ключевых отраслях экономики, укрепляя свой технологический суверенитет через создание инновационных и прогрессивных проектов.

Одним из главных приоритетов остаётся обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, а также надежного энергоснабжения предприятий и регионов. Сегодня энергетическая инфраструктура гарантирует экономическую стабильность страны, а также бесперебойное снабжение коммунальными услугами граждан.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет около 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 28%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.