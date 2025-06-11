Режкабель на Wire Russia-2025

Режевской кабель завод посетил международную выставку Wire Russia, прошедшую с 3 по 5 июня 2025 года в выставочном центре «Тимирязев Центр».

Во время мероприятия специалисты завода встретились с ведущими поставщиками оборудования и рассмотрели возможности модернизации производственных линий скрутки и обмотки кабеля. Итоги встречи включают согласование технических заданий и достижение предварительных договорённостей по поставкам оборудования.

Посещение выставки позволило сотрудникам Режкабеля познакомиться с новейшими технологиями и оборудованием для производства и обработки проволоки и кабелей, установить контакты с потенциальными поставщиками и партнёрами, ознакомиться с актуальными тенденциями и направлениями развития кабельно-проводниковой промышленности.