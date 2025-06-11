В Австралии завершены испытания прототипа волновой электростанции

В штате Западная Австралия успешно завершились шестимесячные испытания (c 8 ноября 2024 г. по 1 мая 2025 г.) прототипа волновой электростанции M4 Kwilyilah (Moored MultiModal Multibody Wave Energy Converter). Проект реализован на западном побережье в проливе Короля Георга при финансовой поддержке Cooperative Research Centre (CRC)* с целью доказать способность волновой энергетики стать стабильным источником энергоснабжения для рыбных хозяйств.

Устройство длиной 22 м и массой 42 тонны конструктивно представляет собой четыре стальных поплавка, соединенных балками, и оснащено треугольной передней шарнирной рамой с генератором, вращающейся вместе с волнами и преобразующей движение в электроэнергию. M4 Kwilyilah было разработано для работы в сложных условиях открытого океана и продемонстрировало надежность даже в шторм.

За период опытной эксплуатации (более 130 дней) прототип отработал в генерирующем режиме 300 часов, собрано более 3 Тб информации, которые будут проанализированы в ближайшие месяцы, чтобы улучшить проектирование волновых энергоустановок, оценить их экономичность и экологичность, адаптировать их для использования в других странах с сильными океаническими волнами (Япония, Канада, США). Коммерческая версия может обладать ≥1 МВт установленной мощности.

Официальный сайт Cooperative Research Centre http://blueeconomycrc.com.au

* Программа, созданная правительством Австралии в 1990 г. для содействия технологическим инновациям и прикладным научным исследованиям через сотрудничество между университетами, исследовательскими организациями, промышленностью и государственными структурами.