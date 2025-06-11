Атомоход «Арктика» прибыл в Санкт-Петербург для прохождения планового межнавигационного ремонта

11 июня головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот», которому предстоит пройти плановый межнавигационный ремонт, ошвартовался у причалов АО «Балтийский завод» (Санкт-Петербург). Судну предстоит постановка в кронштадтский док имени П. И. Велещинского. Постановка в док требуется для проведения освидетельствования ледокола специалистами Российского морского регистра судоходства для подтверждения класса судна: данная процедура проводится каждые пять лет, ее выполнение является обязательным. Освидетельствование, проведенное специалистами регистра, позволит подтвердить соответствие атомного ледокола всем установленным техническим нормам и правилам безопасности.

«Работы в доке продлятся два месяца. Запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. После этого будут произведены необходимые работы», – отметил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев.