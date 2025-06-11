Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует продолжить консолидацию электросетевого комплекса и обращает внимание на недопустимость нарушения законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях.

Вопрос о предварительных итогах реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 13 июля 2024 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был рассмотрен на расширенном заседании Комитета 11 июня 2025 года.

Открывая мероприятие, председатель Комитета Николай Шульгинов отметил, что принятие закона стало очередным этапом работы по консолидации электросетевого комплекса, которая идет с 2023 года.

Предоставленная в рамках реформы электроэнергетики возможность частным компаниям владеть электросетевым имуществом, оказывать услуги по передаче электроэнергии и осуществлять технологическое присоединение привела к появлению большого числа сетевых организаций (ТСО) и бесхозяйных сетей.

«Это привело к частичной децентрализации системы управления электросетевым комплексом, росту аварийности и износа сетей ввиду отсутствия инвестиций в сети непрофессиональных участников рынка, снижению показателей надежности энергоснабжения потребителей, «перекосам» в тарифном регулировании и общему недоинвестированию в 1 трлн. руб.», заявил Николай Шульгинов.

В 2023 году началось ужесточение критериев ТСО. Однако, как показала практика, простого снижения количества хозяйствующих субъектов недостаточно для разрешения сложившейся ситуации. Это предопределило необходимость создания в каждом субъекте РФ института СТСО как единого центра ответственности за развитие электросетевого комплекса в регионе, за ликвидацию аварий на сетях и осуществление инвестиций в их строительство и модернизацию.

Федеральный закон действует меньше года, и практика его реализации уже выявляет проблемы нормативно-правового характера, требующие урегулирования.

К ключевым вопросам, по мнению Комитета по энергетике, можно отнести:

– несоблюдение нормативных сроков определения СТСО в регионах, заключения договоров о порядке использования объектов электросетевого хозяйства с действующими ТСО и передаче в СТСО этих объектов регионами и муниципалитетами;

– неполнота и невозможность проверить достоверность информации о реальном количестве и титуле условных единиц в перечнях объектов, подлежащих передаче в СТСО (что приводит к их завышению в тарифном регулировании);

– неопределённость в вопросе о признании действующих договоров аренды электросетевых объектов обременением, позволяющим не передавать объекты публичной собственности в СТСО;

– «ускоренная приватизация» региональных и муниципальных объектов как уход от передачи таких объектов в СТСО и другие.

«Также обеспокоенность Комитета вызывают поступающие от СТСО и регионов данные о грубых нарушениях требований законодательных процедур в этой части, что требует принятия мер прокурорского реагирования, инициирования судебных разбирательств, а также возбуждения уголовных дел», отметил Николай Шульгинов.

Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что на 1 января 2025 года количество ТСО составило 619 организаций, что на 66% ниже количества ТСО на 1 января 2022 года. Дальнейшая консолидация будет проводиться преимущественно на базе СТСО.

ЗаместительМинистра энергетики РФ рассказал о работе, которую Минэнерго России ведет по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность СТСО и ТСО.

Речь идет об ужесточении критериев СТСО и ТСО путем учета при оценке только электросетевого имущества, которым организация владеет на праве собственности; уточнении порядка определения заявленной мощности в договоре на оказание услуг по передаче электроэнергии, а также определения места исполнения обязательств по договорам между СТСО и потребителями.

Кроме того, проводится работа по уточнению требований по обеспечению надежности энергоснабжения при «котловой схеме» договоров со стороны ТСО.

«Для дальнейшего совершенствования условий функционирования СТСО необходимо внесение изменений в законодательство.

Полагаем необходимым усилить роль СТСО в согласовании инвестиционных программ ТСО, ввести ответственность за уклонение от заключения так называемых ДоПИ, договоров об использовании электросетевых объектов, с СТСО. В целях исключения формирования противоречивой судебной практики в отношении части региональных и муниципальных сетей, подлежащих передаче в СТСО, полагаем необходимым закрепить на уровне федерального закона прямое указание о прекращении действия договоров аренды региональных и муниципальных сетей для их передачи в СТСО в обязательном порядке», заявил Евгений Грабчак.

Заместитель Руководителя ФАС России Геннадий Магазинов в целом подтвердил выводы Комитета и Минэнерго России о выявленных в ходе применения закона об СТСО проблемах, сделав акцент на вопросе достоверности и доступности для экспертов СТСО информации о реальном количестве и титуле условных единиц в перечнях объектов, подлежащих передаче в СТСО и его влиянии на тарифное регулирование. По мнению ФАС, частично снять проблему позволит введение метода эталонных затрат. Что касается непосредственно тарифно-балансовых решений, для более точных выводов о работе закона, вступившего в действие 1 сентября 2024 года, нужно пройти весь тарифный период, включая тарифную компанию 2026 года.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной Прокуратуры РФ Наталья Федотова проинформировала участников заседания о результатах инициированной Генеральным прокурором РФ И.В.Красновым в феврале 2025 года проверки исполнения федерального законодательства о СТСО. Ее причиной стала серьезность ситуации с несоблюдением на местах требований федерального закона, в том числе, несвоевременной передачей активов и злоупотреблением правом приватизации. Результаты проверки войдут в Решение Комитета по итогам расширенного заседания. Представитель Генпрокуратуры отметила полную поддержку ведомством введения института СТСО и необходимость безусловного соблюдения требований соответствующего законодательства.

Резюмируя дискуссию, председатель Комитета Николай Шульгинов отметил, что сложности на начальном этапе реализации закона об СТСО были ожидаемы. Их выявление и дальнейшее совершенствование нормативной базы позволит добиться поставленных при принятии закона целей, даст возможность под эгидой СТСО развивать и модернизировать сети, пресекать нарушение порядка установления тарифов, снизить потери в сетях, эффективнее выявлять факты незаконного подключения к сетям и хищения электроэнергии.

По итогам обсуждения Комитет будет рекомендовать Правительству РФ продолжить работу по консолидации электросетевого комплекса с опорой на технические критерии; Генеральной Прокуратуре РФ - направить в Комитет информацию об имевших место в 2021-25гг. в субъектах Российской Федерации фактах длительного прекращения энергоснабжения, вызвавших наибольший общественный резонанс, их причинах и мерах прокурорского реагирования; действующим ТСО, уполномоченным органам государственной власти регионов и муниципальным органам - обеспечить безусловное исполнение требований законодательства в части создания и функционирования СТСО. Также в Решение войдут предложения, прозвучавшие в ходе расширенного заседания.