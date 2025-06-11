«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией базу отдыха в Приозерском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 260 кВт дополнительной мощности загородной базе отдыха в Приозерском районе Ленинградской области. Общий объем присоединенной мощности составил 450 кВт.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Петяярви». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ.

Приозерский район – излюбленное место отдыха жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Территория славится живописной природой и множеством баз отдыха на берегах озёр. Особенно здесь популярны водные развлечения: сплавы на байдарках, рафтинг, каякинг, гребной слалом.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».