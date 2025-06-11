«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения СНТ «Зелёная роща» в Сергиево-Посадском городском округе

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» выполнили работы по замене силового трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 63 кВА в СНТ «Зелёная роща» Сергиево-Посадского городского округа.

Кроме того, энергетиками Сергиево-Посадского района электрических сетей была произведена замена деревянных опор на железобетонные на линии электропередачи 10 кВ, неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) протяженностью 200 метров, а также установка дополнительного коммутационного аппарата.

Компания «Россети Московский регион» в 2025 году в рамках ремонтной программы в населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа отремонтирует 82 трансформаторные подстанции, а также 57 выключателей 6-220 кВ, 5 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 20 км воздушных линий 35-220 кВ. Будет осуществлена расчистка более 220 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Ключевая цель реализации программы - подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.