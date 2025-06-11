В Минпромторге обсудили развитие промышленного кластера в Томской области

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития промышленного кластера электроники и беспилотных технологий на территории Томской области. В нем также принял участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин.

В своей приветственной речи Антон Алиханов рассказал, что конечным продуктом нового кластера станут беспилотные тракторы. Они будут применяться в сельском хозяйстве работе коммунальных служб и аэропортов.

«Нет сомнений, что этот рынок в ближайшие 10 лет будет расти двухзначными темпами. С одной стороны, работодатели сталкиваются с дефицитом кадров. Люди все меньше готовы выполнять монотонную работу. С другой стороны, научно-технический прогресс позволяет полностью автоматизировать управление самоходной техникой. Это такие технологии, как суперточное позиционирование, лидары и компьютерное зрение»,

— отметил Министр.

В качестве участников кластера Минпромторг рассматривает как агрохолдинги, так и естественные монополии, а также транспортные компании. В целях обеспечения производителей беспилотных систем отечественными комплектующими к участию в кластере будут приглашены производителей готовой продукции и предприятия по выпуску компонентов.

«У нас уже есть готовый пакет мер поддержки для кластера. Это в первую очередь субсидии на пилотные партии комплектующих. Но мы также планируем посмотреть на всю систему государственной поддержки отрасли, адаптировать ее к потребностям участников проекта. Проработаем поддержку сбыта конечной продукции, регуляторную тематику, меры по ограничению несправедливой конкуренции со стороны импорта»,

- подчеркнул Министр.

По словам Антона Алиханова, решение создать кластер в Томской области было мотивировано наличием большого потенциала в местном бизнесе. Помимо томских предприятий в кластере смогут принять участие компании из других регионов.

«По поручению Председателя Совета Федерации формируется качественно новый формат промкооперации в сфере электроники и беспилотных технологий. Участники рабочей группы нацелены создать промкластер уже к сентябрю, что создает весомый задел для обеспечения технологического лидерства в области беспилотных систем на базе отечественной электроники к 2035 году»,

- дополнил первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин.