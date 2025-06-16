Энергетики повысили надёжность электроснабжения потребителей Среднеахтубинского района Волгоградской области

Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт силового трансформатора на подстанции 110 кВ, которая обеспечивает электроэнергией жилой сектор и инфраструктуру Среднеахтубинского района Волгоградской области. Проведенные мероприятия позволили повысить качество и надёжность электроснабжения более 16 тыс. человек.

В ходе ремонтных мероприятий энергетики провели техническое обслуживание трансформатора, отремонтировали системы охлаждения и регенерации масла, заменили два ввода 110 кВ.

Среди потребителей подстанции – районная больница, поликлиника, три общеобразовательные, музыкальная и спортивная школы, пять детских садов, отделения связи, музей. Питающий центр является источником электроснабжения птицефабрики, химического предприятия, завода металлоконструкций, крестьянско-фермерских хозяйств, производителей продуктов питания и предприятий перерабатывающей промышленности, а также авиационно-спортивного клуба.