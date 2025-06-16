Группа MAAG успешно завершила сделку по приобретению SIKORA AG
Группа MAAG успешно завершила процесс покупки SIKORA AG, с целью максимально эффективно объединить ресурсы обеих компаний и укрепить их позиции на рынке в долгосрочной перспективе. В рамках этого сотрудничества компания планирует предлагать передовые технологические решения и расширять свою международную поддержку клиентов.
Объявляя о завершении сделки, MAAG подчеркнула, что приобретение SIKORA AG — ведущего разработчика инновационных измерительных, контрольных и сортировочных технологий — позволит обеим сторонам воспользоваться синергетическими возможностями для дальнейшего роста.
«Мы очень рады этому партнёрству. Объединив наши сильные стороны и опыт, мы можем создать дополнительную ценность для наших клиентов, целенаправленно внедрять инновации и способствовать долгосрочному росту обеих компаний», - отметил Ули Туэриг, президент MAAG Group.
Основная задача партнерства — использование объединенного потенциала для укрепления позиций на рынке и развития новых технологических и географических связей, что позволит предоставлять клиентам более инновационные решения и расширять глобальное присутствие.
«Мы гордимся тем, что теперь официально являемся частью семьи MAAG. Это партнерство выходит далеко за рамки стандартного сотрудничества — оно основано на общей приверженности инновациям, предпринимательскому духу и устойчивому развитию, которые формируют основу для долгосрочного успеха. Это важный шаг в нашем общем будущем, открывающий широкий спектр возможностей и укрепляющий нашу способность разрабатывать инновационные решения. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с MAAG, чтобы продолжать наш успешный и устойчивый рост», - добавил Кристиан Франк, генеральный директор SIKORA.