Группа MAAG успешно завершила сделку по приобретению SIKORA AG

Группа MAAG успешно завершила процесс покупки SIKORA AG, с целью максимально эффективно объединить ресурсы обеих компаний и укрепить их позиции на рынке в долгосрочной перспективе. В рамках этого сотрудничества компания планирует предлагать передовые технологические решения и расширять свою международную поддержку клиентов.

Объявляя о завершении сделки, MAAG подчеркнула, что приобретение SIKORA AG — ведущего разработчика инновационных измерительных, контрольных и сортировочных технологий — позволит обеим сторонам воспользоваться синергетическими возможностями для дальнейшего роста.

«Мы очень рады этому партнёрству. Объединив наши сильные стороны и опыт, мы можем создать дополнительную ценность для наших клиентов, целенаправленно внедрять инновации и способствовать долгосрочному росту обеих компаний», - отметил Ули Туэриг, президент MAAG Group.

Основная задача партнерства — использование объединенного потенциала для укрепления позиций на рынке и развития новых технологических и географических связей, что позволит предоставлять клиентам более инновационные решения и расширять глобальное присутствие.