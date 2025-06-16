Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил инновационные решения на выставке Дня инноваций Минобороны РФ

13 июня в Военном институте Военной академии материально-технического обеспечения прошла выставка «День инноваций Министерства обороны РФ». Мероприятие собрало представителей органов военного управления, силовых структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также ведущих промышленных предприятий.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил два ключевых решения: комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС) — совместную разработку специалистов Завода, НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск РФ и унифицированный комплект полевого электроснабжения 0,4 кВ (УКПЭ-0,4 кВ).

Комплекты вызвали живой интерес у посетителей выставки, подтвердив востребованность разработок Завода в сфере мобильного и резервного энергоснабжения.

БЭС — это комплексное решение для электроснабжения. Комплект предназначен для быстрого и эффективного подключения потребителей к стационарной сети, включая интеграцию с дизель-генераторными установками. Применяется на значительном удалении от стационарных сетей. Благодаря размещению оборудования на высоко проходимом прицепе, позволяет развернуть временное электроснабжение объектов в полевых и труднодоступных местах. Может применяться для электроснабжения вахтовых поселков, полевых лагерей и госпиталей, временных объектов МЧС, при проведении массовых мероприятий и ремонтных работ стационарной электрической сети.

Кабельный Завод продолжает развивать инновационные технологии, укрепляя сотрудничество с научными и военными учреждениями для создания современных решений в области энергетики и инфраструктуры.