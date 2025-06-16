ПолиКаб: материалы и технологии для лидеров кабельной индустрии

Отраслевые журналы «Пластикс» и «Экструзия &Рециклинг» приглашают на третью ежегодную веб-конференцию «ПолиКаб — Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии», которая состоится 26 июня 2025 года.



Это профессиональное мероприятие ориентировано на заводы-переработчики полимеров и кабельные предприятия.



Выступления на конференции будут посвящены актуальным темам в двух ключевых направлениях:

Перспективные материалы и технологии для кабельной промышленности.

Практические кейсы от кабельных заводов и отраслевых НИИ по решению проблемных вопросов.

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Традиционно в «ПолиКаб» принимают участие такие предприятия, как: «СИБУР», «РУСАЛ», «Казаньоргсинтез», «ТехноНиколь», ВНИИ КП, «МосКабель», «СпецКабель», «УгличКабель», «ЛАПП Руссия», «Богословский КЗ», «РыбинскКабель», СКК, СОКК, «ЧувашКабель», «МарпосадКабель», «БелтелеКабель», «Татнефть-Кабель», «КЗ Паритет», «Союз-Кабель», АО «Нафтан», «Норильский никель», «ЩекиноАзот», «ГазпромНефть-Снабжение», РГХО, ICL Europe, ResinexRus, «Метаклэй», «Биаксплен», АО «Каустик», «Комитекс», «Титан-Полимер» и многие другие.

В 2024 году в конференции приняли участие более 100 специалистов из 5 стран.

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