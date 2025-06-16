RusCable Live — Альянсы по понятиям. Передел кабельного и полимерного рынка. Эфир 16.06.25

На кабельном рынке появился новый альянс. Они называют себя БКВ — Безопасный Кабель Вместе. Пока известно не много, но обозначены цели и задачи этого объединения. Кажется, что на полимерном рынке может развернуться настоящее поле битвы. Будет ли это крестовый поход против некачественных компаундов, или все сведется к взаимным проверкам и разделению рынка по принципу "свой — чужой"? Это не единственная новость об объединении. SIKORA тоже перестала быть самостоятельной и присоединилась к крупному холдингу. И все это на фоне новостей ЭТМ и Русского Света, постоянных проверок EL-комитета и слухах о постоянном расширении Акрон Холдинга. Нужно ли объединяться, чтобы выжить и работать на рынке или русские кабельщики и полимерщики всегда играют только за себя? Будем разбираться в новом выпуске RusCable Live.

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