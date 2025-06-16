В Есипово приступают к строительству пятой очереди промышленного парка

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском г.о. приступают к строительству пятой очереди цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Соглашение о реализации проекта было подписано между Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и ХСА на полях ПМЭФ в 2024 году.

«Современный формат промышленных помещений в формате Light industrial с готовой инженерной инфраструктурой и сервисным сопровождением позволят бизнесу значительно сократить срок запуска производства. После ввода в эксплуатацию пятой очереди комплекса площадью 65 тыс. кв.м. для жителей городского округа Солнечногорск будет создано не менее 500 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Промышленный парк с готовой инженерной и социальной инфраструктурой, комплексным управлением и цифровыми сервисами расположен на территории государственного парка в 7 км от скоростной магистрали М-11 и в непосредственной близости от Ленинградского шоссе.

«Мы формируем промышленный парк как гиперлокальное пространство для высокотехнологичных компаний, наполненное актуальными решениями для развития их собственного производства. В пятой очереди Industrial City Есипово мы объединяем гибкие форматы площадей, интеллектуальные сервисы и комфортную локацию в единую экосистему, которая сопровождает резидента от запуска производства до повседневного управления», - отметил партнер ХСА Артём Петрухин.

Промышленные помещения будут реализованы в пяти гибких форматах SUITE, POINT, BASE, SPACE, URBAN площадью от 550 до 3 000 кв. м для производства, логистики, офисов и шоу-румов.

На текущий момент резидентами цифрового промышленного коворкинга на территории индустриального парка «Есипово» являются как небольшие компании, так и крупные производители из разных отраслей промышленности.

Так, например, компания «Виэнти Продакшн Групп» в год производит около 2,5 млн косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов. Компания SSI Solutions (ССИ Решения) проектирует и производит высокотехнологичное оборудование для складов. Ранее эту продукцию поставляли из европейских стран, сегодня степень локализации производства составляет порядка 75%. Компания «БАРСА Групп» запустила завод по переработке полимерных отходов и дальнейшему производству стретч-пленки.