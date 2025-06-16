Армавирский филиал «Россети Кубань» отремонтировал более 50 километров ЛЭП

С начала 2025 года специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» отремонтировали более 50 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. Выполненные работы обеспечат стабильное электроснабжение потребителей, сельскохозяйственных предприятий, промышленных и социально значимых объектов в Гулькевичском, Кавказском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах Краснодарского края.

В рамках ремонтной кампании на воздушных линиях электропередачи было заменено 1 600 изоляторов, установлено более 500 новых опор и смонтировано 24 км нового провода. Особое внимание уделено расчистке просек: специалисты освободили от древесной поросли и кустарников около 80 гектаров трасс ЛЭП.

– Ежегодно филиал направляет значительное количество сил и средств на техническое обслуживание и ремонт электросетевого оборудования. В этом году мы отремонтируем 180 км ЛЭП и 78 трансформаторных подстанций, расчистим более 120 га просек. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком, многие даже с опережением плана, – отмечает Первый заместитель директора – Главный инженер Армавирских электрических сетей Роман Абрамов.

В планах энергетиков филиала на 2025 год: заменить на линиях электропередачи свыше 930 опор, 5 000 изоляторов и порядка 60 км провода. Ремонт обеспечит исправную работу энергооборудования в период пиковых нагрузок, позволит снизить риски технологических нарушений, связанных с погодными явлениями, и повысить надежность электроснабжения потребителей.