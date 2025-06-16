Компании Нацпроекстроя расширили перегон с самым большим новым мостом БАМа

В Амурской области «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) расширила перегон Талума – Дюгабуль линии Тында – Хани. Здесь переустроили разъезд Челябинский в двухпутную вставку длиной 15,2 километров. Новый двухпутный участок проходит вдоль реки Нюкжа и пересекает ее на 2049 км БАМа. Через Нюкжу специалисты компаний Нацпроектстроя возвели 392-метровый мост – самый протяженный из построенных на втором этапе развития Восточного полигона.



Чтобы обеспечить безопасность движения поездов, неустойчивые скальные склоны в прижимах к Нюкже закрыли металлической сеткой площадью 64 тысячи квадратных метров - это защитит пути от камнепадов. Под второй путь механизаторы переработали 19 тысяч кубометров грунта. 110 тысяч кубометров скальной породы ушло на охлаждающую наброску. «Одеяло» из камня на откосах насыпи сохранит вечную мерзлоту в основании железной дороги и предотвратит просадки. На перегоне модернизировали устройства СЦБ, связи и энергоснабжения, смонтировали 81 металлических опор под высоковольтные линии, проложили 153 километра кабелей. Под новое оборудование и пункты обогрева для железнодорожников установили 12 модулей.



Развитие линии Тында – Хани со строительством вторых путей и двухпутных вставок увеличит ее провозную способность с 30,8 до 54,6 миллионов тонн грузов в год.