«Россети Московский регион» обеспечили мощностью дом по программе реновации в Южном Тушино

«Россети Московский регион» обеспечили сетевой инфраструктурой дом по программе реновации, который возводится на проезде Досфлота в Северо-Западном административном округе Москвы.

В рамках проекта установлена новая трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый, оборудованная системами релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены четыре кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ и 18 – напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км.

Присоединенная мощность составляет 1,3 МВт и будет выдана по готовности заявителя.

Дом обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии электропередачи, напряжение будет автоматически подано по второй.