Александр Новак: Основные факторы развития российской экономики находятся внутри нашей страны

В преддверии ПМЭФ-2025 вице-премьер Александр Новак дал интервью «Ведомостям», в котором рассказал о тенденциях в глобальной экономике, драйверах для рынка капитала в России и влиянии геополитической напряженности на нефтяные цены.

Динамика роста мировой экономики будет зависеть от новых вызовов и угроз, оказывающих влияние на торговые потоки. В их числе фрагментация мировых рынков – процесс, когда торговля, инвестиции, обмен услугами и технологиями подчиняются логике «свое» и «чужое».

С начала 2000-х экономический центр смещается с Запада на Восток, где развивающиеся страны, особенно Китай, усиливают свое влияние. Страны Запада, стремясь сохранить контроль, предпринимают попытки противодействовать этой тенденции и активизируют протекционизм. Основные меры включают разрушение механизмов ВТО и введение односторонних тарифов и санкций против развивающихся стран. Это ведет к новому витку регионализации, закреплению стран в рамках «блоков».

В этих условиях Россия строит устойчивое партнерство с дружественными странами и усиливает экономический, финансовый, технологический суверенитет.

Ситуация с торговыми войнами не станет всеобщей. В базовом сценарии прогноза, утвержденном Правительством, заложено, что темпы роста мировой торговли замедлятся, но не уйдут в рецессию. Для России же эта ситуация несет как риски, так и возможности.

Как бы ни развивалась ситуация в мире, основные факторы развития российской экономики находятся не вовне, а внутри нашей страны. Главный из них – частная предпринимательская инициатива. Залог устойчивости российской экономики – гибкость и адаптационные способности национального бизнеса. Основная задача органов власти заключается в развитии и поддержке этих качеств.

Правительство стимулирует инвестиционную активность россиян. Этих целей поможет достичь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и входящий в него федеральный проект «Развитие финансового рынка», а также ряд других механизмов вовлечения граждан в долгосрочные инструменты и фондовый рынок.

Мировые цены на нефть подвержены политическим факторам и балансу спроса и предложения. Ключевыми факторами волатильности в последние годы остается ситуация на Ближнем Востоке, а также продолжающееся восстановление мировой экономики и торговые войны. Доступные цены увеличивают спрос на нефть, а глобальная конкуренция подтверждает потребность в дополнительных объемах сырья.

Полное интервью – на сайте издания.