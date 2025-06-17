Энергетики модернизировали подстанцию для подключения к электроснабжению коммунального предприятия в Мытищах

В начале июня специалисты «Мособлэнерго» увеличили мощность подстанции для подключения к электроснабжению предприятия, занимающегося коммунальным обслуживанием населения в районе Проектируемого проезда в Мытищ.

В рамках реализации инвестиционной программы энергетики произвели замену силового оборудования в трансформаторной подстанции ТП-643. В ходе работ вместо трансформатора мощностью 250 кВА был установлен агрегат мощностью 400 кВА.

Проведенные мероприятия обеспечили предприятие, предоставляющее услуги по водоснабжению и водоотведению, электроснабжением мощностью в 150 кВт.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2025 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности.