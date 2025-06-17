Компания «Россети Урал» стала ключевым партнером отраслевого кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на Среднем Урале

Сегодня состоялась торжественная церемония подписания соглашения о партнерстве в целях создания и развития кластера среднего профессионального образования «Топливно-энергетический комплекс» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Свердловской области. Новая система подготовки кадров для электросетевого комплекса начнет действовать в 2026 году.

Подписи на документе поставили и.о. министра образования Свердловской области Ирина Серкова, и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, генеральный директор компании «Россети Урал» Дмитрий Воденников и руководители учебных заведений среднего профессионального образования, входящих в кластер. Также документ подписали руководители компаний «Россети Урал» - «Екатеринбург», АО «Облкоммунэнерго» и ООО «Электро Урал Спец Монтаж».

В рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется при поддержке Правительства Свердловской области, компания «Россети Урал» выступает опорным работодателем по созданию кластера среднего профессионального образования «Топливно-энергетический комплекс» на Среднем Урале. Создание отраслевого кластера обеспечит необходимое качество подготовки студентов, которое будет способствовать эффективному трудоустройству выпускников и решению кадровых вопросов на предприятиях электроэнергетики.

Уже в этом году началась активная работа по аудиту материально-технической базы образовательных учреждений – участников кластера. Специалисты «Россети Урал» оценивают актуальность имеющегося оборудования и лабораторий. В скором времени энергетики приступят к анализу образовательных программ для их дальнейшей адаптации под запросы электросетевого комплекса.

В рамках созданного кластера электросетевая компания дает возможность студентам, обучающимся рабочим специальностям в электроэнергетике, заключить целевой договор с ПАО «Россети Урал», получить консультационную поддержку наставников из числа сотрудников компании, в том числе и руководящего состава, познакомиться с производственными процессами. При поддержке «Россети Урал» в 2026 году в учебных заведениях кластера пройдет модернизация лабораторий и учебных кабинетов, оснащение их современными тренажёрами, цифровыми стендами и профильным оборудованием.

Для дальнейшего внедрения электросетевая компания разрабатывает новые формы взаимодействия со студентами, прорабатывает индивидуальные планы развития учеников средних специальных учебных заведений и погружение их в профессиональную и корпоративную жизнь компании.

«Сегодня сделан очередной большой шаг в реализации проекта «Профессионалитет». Благодаря заключённым соглашениям у ещё 7,5 тысяч свердловских студентов появится возможность учиться на практике, на современном оборудовании. Кластеры объединят силы и ресурсы шести министерств, свыше 30 колледжей и техникумов, больше полусотни предприятий-партнёров и 11 организаций общего образования. Наша цель - сделать Свердловскую область местом, где каждый молодой человек сможет реализовать свои мечты и раскрыть свой потенциал», - отметил глава Свердловской области Денис Паслер.

«Проект «Профессионалитет» - это прямой диалог между представителями профильных министерств, бизнесом и учебными заведениями по вопросам всесторонней подготовки молодых специалистов. Наша компания в 2023 году стала партнером федерального проекта в Челябинской области и Пермском крае. И уже сейчас мы видим, что более глубокое погружение в образовательный процесс, плотное взаимодействие специалистов компании со студентами дает положительные результаты. Молодое поколение стало четко понимать, какие навыки и знания необходимо приобрести, чтобы начать свою карьеру в энергетике. Поэтому нам, как ключевому игроку энергетической отрасли на Среднем Урале, участие в «Профессионалитете» особенно важно и значимо. Мы не просто закрываем потребность в высококвалифицированных и подготовленных кадрах, мы даем возможность студентам проходить практику на актуальном оборудовании и площадках компании, перенимать знания опытных наставников и, конечно, получать гарантированное трудоустройство в компании «Россети Урал», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

Напомним, что компания «Россети Урал» присоединилась к участию в федеральном проекте «Профессионалитет» в Свердловской области в апреле 2025 года. Сразу стартовала работа по созданию кластера, который объединил 10 образовательных учреждений Свердловской области: ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум», ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж», ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум», ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова», ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова», ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум», ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», ГАПОУ СО «Серовский металлургический техникум». Опорной образовательной площадкой кластера выбран Екатеринбургский энергетический техникум.

«Профессионалитет» - это новая система подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, которая реализуется в нашей стране. Проект направлен на максимальное приближение уровня образования учащихся колледжей к кадровым потребностям предприятий-партнеров, нацелен на модернизацию среднего профессионального образования, в том числе за счет внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в профессиональных образовательных организациях.