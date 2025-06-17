Системы автоматического управления Кондопожской и Пальеозерской ГЭС в Карелии подтвердили свою эффективность на испытаниях

В проведении испытаний приняли участие специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» (Карельское РДУ), филиалов ПАО «Россети» Карельское ПМЭС и МЭС Северо-Запада, филиала «Карельский» ПАО «ТГК1», Карельского филиала компании «Россети Северо-Запад».

После модернизации в 2015 году САУ Пальеозерской ГЭС ее ключевым отличием стал специальный режим работы гидроагрегатов, который обеспечивает более точное и оперативное регулирование частоты. Этот режим необходим в аварийных ситуациях, когда станция вместе с прилегающим районом отделяется на изолированную работу от ЕЭС России. Риск таких ситуаций возрастает во время ремонтных работ на протяжённом транзите 110 кВ, который связывает станции Каскада Сунских ГЭС с энергосистемой. Применение специального режима регулирования САУ не только повышает качество электроэнергии, но и минимизирует риски аварийных отключений потребителей.

«В ходе испытаний системы автоматического управления Пальеозерской и Кондопожской гидроэлектростанций продемонстрировали стабильную совместную работу по регулированию частоты при выделении ГЭС на изолированный энергорайон. Возможность поддержания частоты в изолированном от ЕЭС России режиме существенно повышает надежность электроснабжения потребителей западной части республики в случае аварийных отключений сетевого оборудования», – отметил руководивший испытаниями первый заместитель директора – главный диспетчер Карельского РДУ Егор Глухих.

При подготовке к испытаниям был учтен опыт проведения настройки и аналогичных испытаний каскада Серебрянских ГЭС, испытаний Кривопорожской ГЭС совместно с Белопорожскими ГЭС, а также положения вновь разработанного АО «СО ЕЭС» ГОСТ Р700661 – 2023 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Устройства автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегатов гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций. Нормы и требования».

Также в процессе подготовки к испытаниям разработаны и согласованы со всеми участниками программа испытаний и программа восстановления электроснабжения потребителей в случае возникновения нештатных ситуаций, проверена готовность резервных источников питания на ГЭС и социально значимых объектах, выполнены внеочередные осмотры генерирующего оборудования гидроэлектростанций, а также электросетевого оборудования 110 кВ и выше.

Для координации действий участников испытаний состоялось внеочередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия (Регионального штаба) под руководством первого заместителя министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. Руководитель Карельского РДУ Юрий Старков высоко оценил конструктивное сотрудничество с местными органами исполнительной власти, направленное на повышение надежности и развитие энергосистемы региона

При подведении итогов испытаний отмечены четкая координация действий всех участников, а также то, что благодаря слаженной работе энергетиков испытания прошли без перерывов электроснабжения потребителей.