В ЯНАО повысили надежность электроснабжения Спорышевского месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Хрустальная» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроэнергией Спорышевское месторождение, разработку которого ведет «Газпром нефть». Стоимость работ составила порядка 6,5 млн рублей.

На подстанции выполнен капитальный ремонт трансформатора мощностью 25 МВА. При помощи автокрана энергетики подняли съемный металлический бак массой более 7 тонн и провели ревизию основных узлов. В ходе технических мероприятий на силовом оборудовании заменены газовое и струйное реле, предохранительный клапан и резиновые уплотнители. Также специалисты провели ремонт привода устройства регулирования напряжения под нагрузкой и установили на трансформатор новое газоотборное устройство. Оборудование позволит осуществлять отбор проб газа без подъема на высоту, что приведет к исключению риска травмирования обслуживающего персонала.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Своевременно выполненные работы на ПС 110 кВ «Хрустальная» повысили надежность электроснабжения инфраструктуры центра добычи углеводородов в главном газодобывающем регионе России.