Филиал ПАО «Россети» обновит коммутационное оборудование 10 крупных энергоцентров Кубани

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга отремонтируют 27 выключателей на подстанциях 110–330 кВ, расположенных в Краснодарском крае. Выполнение работ обеспечит бесперебойное электроснабжение населения и промышленных предприятий региона, в том числе крупных пищевых производств.

Энергетики полностью разбирают оборудование и проводят замену изношенных и поврежденных узлов – контактов, уплотнений и других деталей. На питающих центрах 330 кВ «Армавир» и 220 кВ «Кирилловская» обновят три выключателя 220 кВ. На подстанциях 330 кВ «Кропоткин», 220 кВ «Афипская», «Брюховецкая», «Горячий Ключ», «Каневская», «Светлая», «Шепси» и 110 кВ «НПС» модернизируют 24 устройства 35–110 кВ.

Выключатели относятся к наиболее важному коммутационному оборудованию подстанций. Они предназначены для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных режимах и нештатных ситуациях. В процессе эксплуатации элементы аппаратов изнашиваются. Своевременный ремонт позволяет предотвратить возникновение технологических нарушений.