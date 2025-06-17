«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» завершили работы по модернизации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жителей СНТ «Красногорское» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Объекты электросетевого хозяйства консолидированы «Россети Ленэнерго» по договору дарения.

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей СНТ энергетики реконструировали воздушную линию электропередачи 0,4 кВ: установили 464 железобетонные опоры, смонтировали 21,6 км нового провода, в том числе с применением самонесущего изолированного провода (СИП).

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

Использование СИП также является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».

После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечивают его обслуживание, ремонт и при необходимости реконструкцию. Подать заявку на консолидацию объектов электросетевого хозяйства можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес организации (office@lenenergo.ru).

Срок рассмотрения заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов на передаваемый электросетевой актив. С полным пакетом документов можно ознакомиться на сайте компании https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/.