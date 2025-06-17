«Россети Новосибирск» построили почти 2 км новых ЛЭП в Маслянино

Для повышения надежности электроснабжения райцентра Маслянинского района «Россети Новосибирск» построили новый участок электросетей . Взамен линий электропередачи на деревянных опорах, введенных в эксплуатацию несколько десятков лет назад, энергетики установили новые железобетонные конструкции и проложили современный провод, отвечающий техническим требованиям и потребностям местных жителей.

Общая протяжённость обновлённых ЛЭП составила 1 748 метров. В модернизацию электросетевой инфраструктуры одного из старейших райцентров региона «Россети Новосибирск» проинвестировали 9,278 млн рублей.

Маслянино — административный центр Маслянинского района Новосибирской области, расположенный на берегах реки Бердь, всего в 119 км к юго-востоку от Новосибирска. Благодаря уникальному природному разнообразию и многочисленным легендам, поселок заслуженно называют туристическим сердцем региона. Помимо исторической ценности и природной уникальности поселок также является промышленным центром района, на территории которого распложены несколько крупных производственных и сельскохозяйственных предприятий .

Благодаря работе энергетиков удастся повысить надежность и качество электроснабжения районного центра, что обеспечит комфорт и безопасность местных жителей.