«Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранителями пресекли деятельность майнинговой фермы в частном доме в Махачкале

Специалисты отдела контроля и проверок потребителей электроэнергии филиала «Дагэнерго», Департамента безопасности и противодействия коррупции, Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ», совместно с сотрудниками полиции пресекли факт хищения электроэнергии майнинговой фермой в поселке Кяхулай г. Махачкалы.

41 устройство для добычи криптовалюты обнаружено в частном доме жителя п. Кяхулай г. Махачкалы.



Специалисты составили акт бездоговорного потребления на более 173 тысяч киловатт-часов. Незаконные действия майнера нанесли ущерб компании на сумму свыше 1 млн рублей.



В настоящее время в отношении владельца криптофермы МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием).



«Россети Северный Кавказ» уделяют существенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, ведь неучтенное потребление не только влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей, но и влечет угрозу для здоровья и жизни окружающих. Мероприятия подразумевают комплекс мер: контрольные съемы показаний счетчиков, рейды, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.



Напомним, Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.