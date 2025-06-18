Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в Егорьевске

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании специалисты «Мособлэнерго» провели строительство воздушной линии электропередачи. От данной линии запитан гаражный кооператив, который расположен в Егорьевске.

В ходе работ в июне 2025 года специалисты смонтировали 10 железобетонных опор, а также построили воздушную линию ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. ЛЭП протяженностью 260 метров запитана от трансформаторной подстанции ТП-74. Выполненные мероприятия позволили присоединить потребителей к сетям, а также создать задел для присоединения новых абонентов в будущем.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.