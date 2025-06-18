Энергоблок №3 Кольской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

Планово-предупредительные ремонты регулярно проводятся на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания высокого уровня их эксплуатационной безопасности.

17 июня 2025 года на третьем энергоблоке Кольской АЭС стартовал средний планово-предупредительный ремонт.

В ходе работ специалисты Кольской АЭС совместно с «Колатомэнергоремонтом» выполнят ремонт основного оборудования реакторной установки, в том числе капитальный ремонт двух парогенераторов, двух главных циркуляционных насосов, двух главных циркуляционных трубопроводов и ремонт трубопроводов системы аварийного охлаждения активной зоны.

В турбинном отделении начнутся ремонтные работы цилиндров низкого давления турбинной установки № 6 и циркуляционных насосов турбоагрегата № 5 и № 6. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт турбогенератора № 5.

«В период планово-предупредительного ремонта запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будет выполнена замена кабельных линий 6 кВ механизмов турбинного отделения и замена ряда автоматических выключателей 0,4 кВ. Кроме того, планируется комплекс работ по модернизации аппаратуры систем важных для безопасности энергоблока в части изменений и доработки алгоритмов работы. Основная задача Кольской АЭС - бесперебойно снабжать электроэнергией потребителей Мурманской области», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и № 4, их суммарная нагрузка составляет 690 МВт. Энергоблок № 2 находится в резерве.

Уровень радиационного фона в районе расположения атомной станции - 0,06 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.