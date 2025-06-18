Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил инновационные решения на «Дне инноваций Минобороны РФ»

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в выставке «День инноваций Министерства обороны РФ», где представил передовые разработки в сфере мобильного энергоснабжения. Мероприятие, посвященное инновационным средствам и технологиям для инженерного вооружения, собрало представителей военного управления, силовых структур, научных и промышленных предприятий.

«День инноваций» в Красногорске Московской области стал вторым мероприятием такого формата: первая выставка состоялась на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, подтвердив высокий интерес к новейшим решениям для армии и спецподразделений.

На уличной экспозиции «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил два инновационных решения:

«Быстровозводимые электрические сети» (БЭС) — совместная разработка специалистов Завода, НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск РФ. БЭС позволяет оперативно развертывать электроснабжение в полевых условиях, возможна интеграция с дизель-генераторными установками. Оборудование размещается на высокопроходимом прицепе, что обеспечивает мобильность и возможность работы в труднодоступных зонах. Может применяться для временного электроснабжения вахтовых поселков, полевых лагерей и госпиталей, объектов МЧС, при проведении массовых мероприятий и ремонте электросетей.

Унифицированный комплект полевого электроснабжения 0,4 кВ (УКПЭ-0,4 кВ) — надежное решение для резервного и временного энергоснабжения в условиях отсутствия стационарных сетей.

Обе разработки заинтересовали посетителей выставки: представителей Минобороны, научных и промышленных организаций. Это подтверждает востребованность решений «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в сфере мобильной энергетики и инфраструктуры.

Кабельный Завод продолжает развивать инновационные технологии, укрепляя сотрудничество с военными и научными учреждениями для создания современных решений в области энергоснабжения и оборонного комплекса.

Подробнее о разработках: https://expert-cable.ru/catalog/expert-class-mip/