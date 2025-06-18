«Камский кабель» продемонстрировал инновационные решения на выставке «Уголь России и Майнинг - 2025»

Компания «Камский кабель» приняла активное участие в международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг - 2025». Эта выставка традиционно служит важнейшей платформой для представления новейших технических достижений отрасли и установления прочных партнерских отношений между ведущими игроками рынка.

На своем стенде «Камский кабель» пр

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