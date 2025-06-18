«Камский кабель» продемонстрировал инновационные решения на выставке «Уголь России и Майнинг - 2025»

3 часа назад
270
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ООО Камский кабель (Камка...

Компания «Камский кабель» приняла активное участие в международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг - 2025». Эта выставка традиционно служит важнейшей платформой для представления новейших технических достижений отрасли и установления прочных партнерских отношений между ведущими игроками рынка.

На своем стенде «Камский кабель» пр

...

Просмотр материалов компании Камкабель (Камский кабель) на данный момент ограничен

Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Камкабель (Камский кабель)
Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» производит кабельно-проводниковую продукцию. Для её изготовления предприятие использует современный производственный комплекс «Камкабель»,  самый крупный в России. Численность персонала на сегодняшний день составляет около 3 000 человек. Завод «Камский кабель» расположен в городе Перми – крупнейшем административном, промышленном,  научном и культурном центре с населением около 1 млн. человек,  на правом берегу реки Кама.